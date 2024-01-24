Медіа: Глава МЗС Угорщини Сіярто отримав лист із погрозами перед візитом в Україну

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто нібито отримав лист із погрозами, написаними українською мовою. Це сталося напередодні його візиту до України — уже 29 січня Сіярто прибуде в Ужгород, аби зустрітися з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про погрози на адресу Сіярто повідомило угорське видання Index, посилаючись на власні джерела.

Лист, за інформацією видання, надійшов до посольства Угорщини в Україні. Там нібито написали:

«Угорці, ми ненавидимо ваш уряд, який продовжує робити все, щоб ми програли війну. Ви вважаєте, що ваш міністр просто приїде до нас після нападок на Україну? Ми так не думаємо. 29 січня на нього чекає вибуховий прийом. Бронепоїзд вас не врятує. Ми рекомендуємо вам зробити замовлення в похоронному бюро, щоб вони могли розпочати виготовлення труни для Сіярто і щоб вона відповідала його зросту. Бог прощає, а українці ні», — цитують лист угорські медіа.

Держсекретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Томаш Менцер заявив, що погрози «не стримають Петера Сіярто від представництва інтересів Угорщини», і що це тиск за «політику миру», за яку виступає країна.

Речник МЗС Угорщини Мате Пацолай заявив, що українська влада пообіцяла найретельніші заходи безпеки під час візиту міністра Сіярто в Ужгород. Лист, за його версією, написали для того, щоб зіпсувати зустріч міністрів закордонних справ або спробувати перешкодити її проведенню.

В українському МЗС на ці заяви поки не реагували. Проте деякі угорські оглядачі використовують цю ситуацію для просування наративів про нібито утиски угорців Закарпаття.