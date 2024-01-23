H&M видалив рекламу шкільної форми через звинувачення у сексуалізації дітей

Бренд одягу H&M попросив вибачення та видалив рекламу шкільної форми в Австралії після скарги користувачів соцмереж на нібито сексуалізацію дітей.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

«Ми видалили цю рекламу та просимо вибачення за обурення, яке вона спричинила. Ми переглянемо проведення подальших кампаній», — сказали в H&M телеканалу.

Кампанія H&M, яку звинуватили в сексуалізації дітей.

Скриншот реклами зробили кілька користувачів соціальних мереж, перш ніж її видалити. На світлині — дві дівчинки в шкільних сукнях, а в гаслі йшлося: «Змусьте ці голови повернутися в моду H&M Back to School».

Це викликало бурхливу реакцію в соцмережах — користувачі назвали рекламу «моторошною», «тривожною» і згадали власні історії про те, як їх «обглядали» ще у школі.

Австралійська письменниця Мелінда Танкард Райст, чиї роботи присвячені сексуалізації та шкоді порнографії, була однією з перших, хто негативно відреагував на кампанію у соцмережах.

«Які наміри ви маєте за цією рекламою на Facebook? Маленькі школярки загалом не хочуть «крутити головою». Більшість дітей, з якими я працюю у школах, хочуть, щоб їх не турбували, аби вчитися й розважатися, і не привертати небажаної уваги до своєї зовнішності», — сказала Райст.