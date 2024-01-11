У Великій Британії заборонили рекламу Calvin Klein через сексуалізацію співачки FKA Twigs

Британське управління з рекламних стандартів заборонило рекламу бренду Calvin Klein через те, що в ній співачку FKA Twigs показали як «стереотипний сексуальний обʼєкт». У рекламі співачку зобразили в сорочці, накинутій на тіло, що відкриває частину грудей і сідниць, і написали: «Calvins або нічого».

Про це пише The Guardian.

Двоє людей поскаржилися на рекламне зображення, стверджуючи, що воно неналежним чином сексуалізує співачку. Управління зі стандартів реклами погодилося з цим твердженням, зазначивши, що «композиція зображення зосереджує увагу глядачів на тілі моделі, а не на рекламованому одязі». Також рекламу назвали «безвідповідальною» і такою, що «може спричинити серйозні правопорушення».

У рішенні йдеться про те, що реклама, яка вперше зʼявилася у квітні 2023 року, «не повинна зʼявлятися знову у формі, на яку подано скаргу». Заявники також поскаржилися на кілька роликів Calvin Klein за участі моделі Кендалл Дженнер. Утім, регулятор визнав їх прийнятними.

Компанія Calvin Klein заявила, що зображення зі співачкою FKA Twigs не було вульгарним.

«Пози моделей були природніми та нейтральними. Наша реклама містила прогресивне і просвітницьке послання». Бренд також зауважив, що FKA Twigs і Кендалл Дженнер співпрацювали з компанією і схвалили світлини.

«Я не бачу тут «стереотипного сексуального обʼєкта», яким мене назвали. Я бачу красиву сильну жінку, чиє неймовірне тіло подолало більше болю, ніж ви можете собі уявити. Я не можу не відчувати, що тут існують подвійні стандарти. Тому, щоб бути зрозумілою: я пишаюся своєю тілесністю. Дякую Calvin Klein, які дали мені простір для самовираження саме так, як я хотіла», — так на заборону реклами у Великій Британії відреагувала співачка FKA Twigs.