У Львові зʼявилося інклюзивне таксі для людей, що користуються кріслом колісним

У Львові український онлайн-сервіс виклику авто Uklon та мережа АЗК OKKO запустили інклюзивний клас авто для людей, які користуються кріслом колісним.

Про це йдеться у пресрелізі.

Ініціативу OKKO та Uklon підтримало управління соцзахисту у Львові, яке працює над механізмом компенсації вартості проїзду для пасажирів, що скористаються новою послугою.

Машини класу «Інклюзивний» оснащені гідравлічним або механічним підіймачем, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями для фіксації крісла колісного. Поїздку можна замовити в застосунку Uklon, обравши потрібний клас. Поїздки доступні в самому Львові та в околицях міста (до 20 кілометрів).

Львів став другим після Києва містом, де зʼявилося таксі Uklon з інклюзивним класом. Компанія OKKO виділила гроші на закупівлю трьох спеціалізованих автомобілів і паливо на рік.