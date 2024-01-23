НАТО закупить понад 200 тисяч артилерійських боєприпасів. Частина з них — для України

НАТО уклало контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів вартістю €1,1 мільярда. Частину з них можуть відправити в Україну.
Про це пише Reuters.
«Війна росії в Україні перетворилася на битву за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнили свої власні запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну», — сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Угоду уклали від імені кількох союзників, які або передадуть снаряди Україні, або використають їх для поповнення власних виснажених запасів. Оптові закупівлі гарантують нижчі ціни. Перші поставки снарядів очікують вже наприкінці 2025 року, їх вироблятимуть французька компанія Nexter і німецька Junghans.
- У березні 2023 року країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки війська на фронті зіткнулися з їхньою нестачею. Країни погодили план, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів і спільні замовлення на виробництво снарядів. Мета — передати Україні мільйон боєприпасів протягом року.
- Наприкінці листопада 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз передав Україні майже 300 тисяч артилерійських боєприпасів з обіцяного мільйона.
- Раніше Politico писало, що ключова перепона затримки снарядів ― повільне виробництво. По-перше, на тлі попиту істотно зросла вартість виробництва. Виготовити найпростіший снаряд калібру 155 мм зараз коштує €8 тисяч ― проти двох тисяч до повномасштабного російського вторгнення в Україну. По-друге, зараз існує 14 модифікацій цих снарядів, і країнам НАТО слід стандартизувати їхні параметри. Процес уже почався, але він займе певний час.
- 11 січня 2024 року речниця Єврокомісії Йоганна Бернсель запевнила, що Євросоюз зможе виготовити мільйон боєприпасів для України до кінця цієї зими.