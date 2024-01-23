Сили оборони за добу знищили 960 окупантів. Яка ситуація за напрямками

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 960 окупантів, 59 бойових броньованих машин і 51 артилерійську систему.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку оборонці відбили чотири атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, а на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще пʼять атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще сім атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Марʼїнському напрямку українські оборонці стримують ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, там відбили 21 атаку.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.