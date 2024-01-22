Кабмін пропонує заборонити будь-яке транспортне сполучення з росією на 50 років

Кабінет міністрів внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції заборонити будь-яке транспортне сполучення з росією на 50 років. Санкції стосуватимуться автомобільного, залізничного, повітряного і морського транспорту.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 19 січня 2024 року № 39-р.

Уряд пропонує заборонити пряме повітряне сполучення з Україною та використання її повітряного простору суднам, зареєстрованим у росії, а також тим, чиї власники або кінцеві бенефіціари — росіяни.

Автобуси й вантажівки, зареєстровані на території рф, теж не зможуть вʼїжджати до України.

Крім того, на українську митну територію не зможе вʼїжджати залізничний транспорт, якщо його взяла на облік російська залізниця.

Судна під прапором рф, а також ті, чиїми власниками або кінцевими бенефіціарами є росіяни або компанії, зареєстровані в росії, не зможуть плавати у внутрішніх водах і заходити до морських портів України.

Такі самі обмеження стосуватимуться суден, що заходили до портів на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, уряд пропонує не визнавати російські кваліфікаційні документи моряків, видані на тимчасово окупованих територіях, а також заборонити громадянам рф працювати на суднах під прапором України.

Уряд має внести ці пропозиції протягом 10 днів. Потім їх має розглянути РНБО.