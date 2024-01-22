Камерун перший у світі запровадив програму вакцинації дітей від малярії

Камерун стане першою країною, яка запроваджує регулярну вакцинацію дітей проти малярії.
Про це пише Associated Press та BBC.
Протягом цього й наступного років Камерун планує вакцинувати близько 250 тисяч дітей. Головна програмна директорка альянсу вакцин Gavi Аурелія Нгуєн розповіла, що співпрацює з 20 іншими африканськими країнами, щоб допомогти їм отримати вакцину. Альянс сподівається, що до 2025 року ці країни імунізують понад 6 мільйонів дітей.
Камерун використовуватиме вакцину Mosquirix, яку схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Інʼєкція ефективна на 30%, і вона передбачає чотири дози.
В Африці щороку реєструють близько 250 мільйонів випадків паразитарної хвороби, від якої помирають близько 600 тисяч, серед них 80% — діти до пʼяти років.
ВООЗ привітала запуск кампанії вакцинації в Камеруні — це історичний момент у глобальній боротьбі з хворобою, що передається комарами.
- Малярія — інфекційна хвороба, яка найбільше поширена в країнах з тропічним кліматом. Її перебіг супроводжується загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла. Перед поїздками в країни з тропічним і субтропічним кліматом, де поширена малярія, треба пройти курс профілактичного лікування (хіміопрофілактики). Препарат визначає лікар з урахуванням ступеня поширеності малярії в кожній конкретній місцевості.
- Першу вакцину RTS, S/AS01 (вона ж Mosquirix) створювали близько 30 років, а схвалили у 2015-му. У 2019 році в межах експерименту її почали колоти в Малаві, Гані та Кенії. У 2021 році ВООЗ схвалила цю вакцину. В організації зазначають, що обидві вакцини є безпечними й ефективними для профілактики малярії в дітей. Очікують, що їхнє широке застосування суттєво вплине на здоровʼя людей.