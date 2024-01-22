ДБР у Лимані затримало нацгвардійця. Його підозрюють у розстрілі цивільних і поліцейських

У Лимані на Донеччині нацгвардійця затримали за підозрою у вбивсті чотирьох людей: двох поліцейських і двох цивільних жінок.

Про це пише ДБР.

Слідчі Держбюро розслідувань проводять досудове розслідування. Вони зʼясували, що вранці 21 січня в Лимані місцева мешканка викликала слідчо-оперативну групу поліцейських через конфлікт із військовим. З поліцейськими зник звʼязок.

На місце відправилася ще одна група, яка виявила тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок — пенсіонерки та її дочки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство (п. 1 ч. 2 ст. 115) та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348) ККУ.