За ніч ППО збила 8 безпілотників

У ніч проти 22 січня Сили ППО збили всі 8 запущених безпілотників Shahed, повідомили Повітряні сили.
Безпілотники збили в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Росіяни запустили їх із району Приморсько-Ахтарська.
Над Дніпропетровською областю збили три безпілотники, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Постраждалих немає. Уламки впали на територію підприємства — там виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Також пошкодило будівлю.
- Учора вдень окупанти вдарили по Кураховому, що на Донеччині, з «Градів» — через це загинув 31-річний чоловік, ще одна людина постраждала.