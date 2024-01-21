OpenAI вперше заблокувала розробника бота, який використовував ШІ в політичній кампанії

Компанія-розробник ChatGPT OpenAI вперше заблокувала розробників бота на основі ChatGPT за зловживання штучним інтелектом у політичній кампанії — це порушує правила OpenAI.

Про це пише The Washington Post.

Заблокований Dean.Bot створили підприємці з Кремнієвої долини Метт Крісілофф і Джед Сомерс. Вони ж і заснували комітет на підтримку Діна Філліпса, який виступає кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

Бот Dean.Bot працював на базі ChatGPT від OpenAI — він відповідав на запитання виборців і агітував голосувати за Філліпса, і це один з перших випадків використання технології ШІ у виборчій кампанії. Проте це заборонено правилами OpenAI, оскільки виборці можуть сприйняти відповіді бота за відповіді реального кандидата в президенти США, навіть якщо бот містив попередження, що це несправжній Дін Філліпс.

«Будь-хто, хто використовує наші технології, повинен дотримуватися наших правил використання. Нещодавно ми видалили обліковий запис розробника, який свідомо порушував нашу політику використання ШІ, яка забороняє політичну агітацію, а також забороняє видавати себе за іншу особу без її згоди», — зазначили в OpenAI.