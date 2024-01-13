OpenAI зняла заборону на використання штучного інтелекту у військових цілях

Компанія OpenAI змінила політику ChatGPT, фактично дозволивши використовувати свої технології у військових цілях.

Про це повідомляє видання Intercept.

До 10 січня 2024 року сторінка «Політики використання» OpenAI містила пункт про заборону на використання штучного інтелекту для «діяльності, яка має високий ризик фізичної шкоди». Це положення запобігало, зокрема, застосуванню технологій для «розробки зброї» та «у військовій справі».

Оновлена політика зберігає заборону на використання послуг Open AI, «щоб завдати шкоди собі чи іншим» — цей пункт досі не дозволяє застосовувати ШІ для «розробки зброї», втім, загальна заборона на використання «у військовій справі» зникла.

За словами компанії, політику переписали для того, щоб зробити документ «чіткішим» і «читабельнішим», нова редакція містить багато інших істотних змін у формулюванні.

«Принцип «не нашкодь іншим» є широким, але легкозрозумілим у багатьох контекстах. Крім того, ми конкретно навели як яскраві приклади розробку зброї та поранення інших», — сказала OpenAI виданню.

Представник компанії Ніко Фелікс відмовився сказати, чи охоплює така розмита заборона на «нанесення шкоди іншим» будь-яке використання Chat GPT у військових цілях, зазначивши: «Компанія забороняє, зокрема й військовим, будь-яке застосування технологій для розробки або використання зброї, завдання поранень іншим, знищення чиєїсь власності або вчинення несанкціонованих дій, що порушують безпеку будь-якої служби чи системи».