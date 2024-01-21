ЗСУ: Українські війська відійшли від села Крохмальне на запасні позиції

Українські війська відійшли від села Крохмальне на Харківщині, що на Купʼянському напрямку на межі з Луганською областю.

Речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що війська перемістилися на більш захищені позиції на кількасот метрів. Він пояснив, що позаяк лінія фронту постійно змінюється, то у ЗСУ не повідомляють про захоплення чи відбиття 100 метрів, однак для російської пропаганди такі «успіхи» — це інфопривід.

Фітьо додав, що Крохмальне — це 5—6 хат. До повномасштабного вторгнення тут мешкало близько 45 людей.

«І ці 5 будинків були зруйновані російським агресором. Відповідно, наша основна мета — вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі», — сказав Фітьо.

За його словами, загрози для сусідніх підрозділів це не становить, і «те, що відбулося — це тимчасове явище».