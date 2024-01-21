Генштаб України: Російська армія втратила за добу ще 760 військових

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 21 січня.

За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 760 військових убитими, 10 танків, 11 бронемашин, 7 артилерійських систем і одну РСЗВ, одну систему ППО, 14 одиниць автотехніки і три одиниці спецтехніки, а також два безпілотники.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

За минулу добу на фронті відбулися 80 боєзіткнень.

На Купʼянському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку відбили шість атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та ще сім атак у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Марʼїнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито шість атак.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку західніше Вербового Запорізької області. На лівому березі Херсонщини продовжується розширення плацдарму.