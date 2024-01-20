Байден і Нетаньягу обговорили створення незалежної палестинської держави

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої вони обговорювали можливі рішення для створення незалежної палестинської держави.

Ця розмова була першою майже за місяць — обговорення зосередили на ударах Ізраїлю в Газі, повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами після зустрічі з мерами США, Байден сказав, що Нетаньягу не є противником усіх рішень про створення двох держав, тож існує кілька можливих варіантів. Він зазначив, що деякі члени ООН не мають збройних сил.

Байдена запитали, чи перегляне він умови допомоги Ізраїлю, враховуючи коментарі Нетаньягу про відмову від рішення про дві держави.

«Я думаю, що ми зможемо щось виробити... Я думаю, що є способи, за допомогою яких це може спрацювати», — відповів лідер США.

Байден і Нетаньягу також обговорили звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, і перехід Ізраїлю до цілеспрямованіших операцій в Газі, щоби забезпечити надходження гуманітарної допомоги.

Байден, як і раніше, рішуче підтримує Ізраїль у його війні проти ХАМАСу, але він також хоче зменшити кількість смертей серед палестинців.

Ізраїльський премʼєр заявив, що він проти будь-якої палестинської державності, яка не гарантує безпеку Ізраїлю.

«Ізраїль повинен мати контроль безпеки над усією територією на захід від річки Йордан. Це необхідна умова», — сказав він.