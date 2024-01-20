Apple додасть до iPhone 16 нову кнопку на корпусі для регулювання фокуса й зума

Компанія Apple додасть до своїх майбутніх смартфонів iPhone 16 нову кнопку Capture на корпусі, пише видання The Information з посиланням на джерела.
Вона розташується на правому боці смартфону під кнопкою живлення та попадатиме під вказівний палець, що має зробити горизонтальну фото- та відеозйомку зручнішою. Також з її допомогою можна налаштовувати зум і фокус.
Сама кнопка буде механічною, утім, вона матиме сенсорний датчик, який реагуватиме на дотики й силу натискання. Наприклад, проводячи пальцем вліво чи вправо можна буде змінювати масштаб, а при легкому натисканні — наводити фокус.
За словами джерел видання, новий елемент має стати ключовою перевагою наступного покоління смартфонів. Apple просуватиме iPhone 16 як альтернативу професійним камерам. Нововведення отримають всі моделі, а не тільки Pro.
iPhone 16 мають вийти восени цього року.
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