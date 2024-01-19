ДБР передало ЗСУ металеву продукцію білоруської компанії на понад $61 мільйон

Державне бюро розслідувань вилучило в білоруської компанії 412 вагонів металевої продукції на понад $61 мільйон та передало її на потреби Збройних сил України.

Під час досудового розслідування на території морського порту Бюро виявило 26 тисяч тонн металевої продукції. Зокрема, у зоні Одеської митниці знайшли арматуру, труби та сталеві заготівлі білоруської компанії.

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Цей товар міг майже два роки бути корисним українській армії, якби митниця не «загубила» його, супереч вимогам Закону «Про вилучення майна в період воєнного стану».