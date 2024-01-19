Віднині міжнародна доставка водійського посвідчення діє у 17 країнах

Громадяни України відсьогодні можуть замовити міжнародну доставку водійського посвідчення у 17 країнах Європи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

З 19 січня послуга доставки працює також у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії. Міжнародну доставку здійснюють орієнтовно за 15 днів.

Протягом трьох місяців роботи сервісу МВС отримало майже три тисячі заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит — у Польщі.

МВС

Щоб замовити міжнародну доставку посвідчення, потрібно зайти в «Кабінет водія», вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку і ввести адресу, а також сплатити за послугу.