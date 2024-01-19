Concorde Capital: Ігорю Мазепі просять призначити заставу — 700 мільйонів гривень

Затриманим власнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі можуть призначити заставу в 700 мільйонів гривень, його брату Юрію Мазепі — 500 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба компанії Concorde Capital.

Там додали, що Ігоря Мазепу затримали у справі щодо земельних ділянок загальною площею 2,4 га, які нібито виділили з порушеннями закону.

«Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене — не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на запитання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав», — так відреагував сам бізнесмен.

За його словами, прокурори просять як запобіжний захід заставу у 700 мільйонів гривень.

Concorde Capital також оприлюднила позицію щодо затримання Ігоря Мазепи, у якій йдеться, що воно повʼязано з його публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу. Компанія готує звернення до керівництва держави про тиск і «знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні».

Компанія зазначає, що в червні 2023 року «42 відомі вітчизняні підприємці опублікували маніфест на захист 42-ї статті Конституції», за якою кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Серед підприємців — власниця фармкомпанії «Фармак» Філя Жебровська, гендиректор «Агромату» Сергій Войтенко, засновник «Текстиль-Контакту» Олександр Соколовський та інші.

«Після цього публічного звернення правоохоронці отримали команду провести затримання Ігоря Мазепи через фабрикування проти нього кількох кримінальних проваджень», — написали у пресслужбі.