Румунські фермери припинили блокувати пункт пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського «Красноїльська».

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Вантажівки й легкові авто пропускають у звичайному режимі, але ДПСУ нагадує, що фури через цей український пункт можуть їхати тільки пустими.

Пропускний пунт «Сірет», що навпроти українського пункту пропуску «Порубне», залишається заблокованим.

Напередодні румуни заблокували пункт пропуску «Халмеу — Дякове» за допомогою великої сільськогосподарської техніки.