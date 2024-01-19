Минулої доби відбулося 127 боєзіткнень — росіяни втратили 920 військових. Яка ситуація за напрямками

Минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень на фронті. Українські бійці ліквідували 920 окупантів і російську військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом ворог завдав два ракетні та 81 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Унаслідок російських атак є поранені серед мирного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Харківщина, Луганщина, Донеччина і Запорізька область.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація за напрямками

На Купʼянському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога поблизу Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 15 атак біля Тернова та Ямполівки Донецької області та ще вісім на Луганщині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили дві атаки противника неподалік Богданівки, що на Донеччині.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Марʼїнському напрямку українські військові відбили 15 атак біля Красногорівки, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника поблизу Старомайорського й Урожайного, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили пʼять атак ворога біля Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують розширювати плацдарм. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Минулої доби окупанти 11 разів намагалися штурмувати позиції українських військ, але безуспішно.

Які втрати росіян

За минулу добу авіація Сил оборони вдарила по пʼяти районах зосередження окупантів, їхнього озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ також уразили ще один район зосередження російських військових і два пункти управління противника.

Українські бійці за час повномасштабної війни ліквідували загалом 374 520 окупантів, за минулу добу — 920. Також Сили оборони продовжують нищити російську техніку:

танки — за час повномасштабної війни знищили загалом 6 167 (+20 минулої доби);

бойові броньовані машини — 11 445 (+35);

артилерійські системи — 8 854 (+19);

реактивні системи залпового вогню — 966;

засоби ППО — 654 (+1);

літаки — 331;

гелікоптери — 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 929 (+4);

крилаті ракети — 1 818;

кораблі — 23;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 11 831 (+37);

спеціальна техніка — 1 384 (+4).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість полеглих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.