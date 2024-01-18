Мінʼюст розробив законодавчі зміни, аби дозволити засудженим долучитися до війська. Зараз їх розглядає Верховна Рада

Міністерство юстиції розробило зміни, аби дозволити засудженим долучитися до оборони країни. Відповідні зміни зараз розглядають комітети Верховної Ради.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі «Українського радіо».

«Сьогоднішня діюча норма законодавства не дозволяє засудженим долучитися до лав ЗСУ. Йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання. Проблема в тому, що є десятки тисяч людей, які раніше були засуджені за злочини. На жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії», — заявила Висоцька.

Зараз засудженим відмовляють у військкоматах. За словами Висоцької, з початком великої війни були «тисячі звернень» від засуджених, які хотіли долучитись до лав Збройних сил України.

«Ми напрацювали законодавчі зміни та подали їх до комітету. Вони дуже дискусійні, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються. Але ми вважаємо, що це було б справедливо, по-перше. А по-друге, якщо правильно організувати цей процес, це було б дуже корисно для нас», — наголосила Висоцька.

Вона також висловила сподівання, що нові правила мобілізації ухвалять у січні-лютому. Водночас Висоцька попередила, що немає гарантій, що питання з засудженими вирішиться відразу, бо ця дискусія, за її словами, не може зупиняти інші важливі зміни.

«Можливо, зараз в якомусь обмеженому варіанті прийматимуться зміни, наприклад, щодо засуджених, які вже вийшли кілька років тому з вʼязниць або були засуджені за окремі злочини», — каже вона.