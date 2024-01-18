Уранці безпілотник українського виробництва атакував нафтобазу в російському Санкт-Петербурзі. Дрон упав та вибухнув на території нафтогазової компанії «Петербургский нефтяной терминал».

Інформацію про це підтвердив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

«Цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1 250 км», — розповів міністр у швейцарському Давосі на панельній дискусії у межах проєкту Deciding your tomorrow.

За даними Telegram-каналу Baza, загалом запустили три безпілотники. Два з них нібито придушили сили РЕБ, вони впали у Фінську затоку.

Зі свого боку, Міноборони рф заявило про один безпілотник над Ленінградською областю та ще один — над Московською. За твердженням відомства, обидва дрони збили.