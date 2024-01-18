Австралія пояснила, чому утилізує гелікоптери Taipan, а не передасть їх Україні

Австралія утилізує 45 гелікоптерів MRH-90 Taipan попри те, що Україна зробила запит на отримання цих гелікоптерів у грудні 2023 року. Міністр оборонної промисловості Пет Конрой пояснив, що Україна запросила гелікоптери занадто пізно — уже після ухваленого рішення про утилізацію.

За словами Конроя, у вересні минулого року уряд ухвалив остаточно ліквідувати парк гелікоптерів Taipan після того, як під час навчань у Квінсленді загинули чотири військовослужбовці. Taipan мають замінити американськими гвинтокрилами Black Hawk. Тоді ж до купівлі гелікоптерів Taipan був нульовий інтерес, стверджує Конрой.

«Зацікавленість у купівлі гвинтокрилів була нульовою. Тому найкращим рішенням для платників податків було розібрати літаки і почати продавати запчастини. Тому що іншим варіантом було б заплатити сотні мільйонів доларів компанії Airbus Australia за підтримку цих літаків у льотному стані, коли не було жодної перспективи, що їх знову використає австралійська армія», — пояснив Конрой.

Отже, на момент, коли до Австралії надійшов запит Києва, країна вже три місяці проводила процес утилізації гелікоптерів Taipan і припинила будь-яке їхнє технічне обслуговування. Київ, за словами Конроя, був обізнаний про проблеми з безпекою та експлуатацією гелікоптерів.

Пет Конрой нагадав, що за майже два роки повномасштабного вторгнення росії в Україну Австралія надала $910 мільйонів допомоги, з них $730 мільйонів — це саме військова допомога.

Декілька австралійських законодавців підтримали відправку гелікоптерів Taipan в Україну. Сенатор Полін Хенсон закликала припинити утилізацію гелікоптерів.

«Гелікоптери Taipan, які утилізує Австралія, мають відправити в Україну. Це покращить здатність України евакуювати солдатів з полів битви. Якщо наші Сили оборони більше не використовуватимуть ці гелікоптери, я не бачу шкоди чи великих витрат у постачанні обмеженої кількості в Україну», — заявила Хенсон.

Вона також наголосила, що утилізація гелікоптерів Taipan до моменту, коли Австралія отримає американські гвинтокрили Black Hawk, залишає Австралію без засобів на реагування у випадку надзвичайних ситуацій військового характеру або стихійних лих.