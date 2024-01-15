Австралія утилізує гелікоптери Taipan, про які просила Україна

Австралія зняла з експлуатації 45 гелікоптерів MRH-90 Taipan і вирішила утилізувати їх. Тепер українська громада тисне на уряд через таке рішення країни, адже Україна зробила запит на отримання цих гелікоптерів у грудні 2023, пише місцеве медіа ABC.

Гелікоптери MRH-90 зняли з експлуатації у вересні минулого року після того, як під час навчань у Квінсленді загинули чотири військовослужбовці.

MRH-90 Royal Australian Navy. Commonwealth of Australia

Учасник мітингу української громади в Сіднеї Антон Богданович сказав, що «австралійський уряд чомусь хоче, щоб ми всі, платники податків, заплатили близько $2 мільярдів, щоб демонтувати їх, поховати в австралійській землі, забруднювати навколишнє середовище замість того, щоб допомогти другові в біді».

ABC News / Keana Naughton

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко сказав, що «сподівається, що така можливість [передати гелікоптери Україні] все ще є…», хоч Київ і не отримав відповіді щодо свого прохання про передачу.

Представник оборонного відомства сказав у коментарі ABC, що відомство «утилізує все екологічно чистим і економічно ефективним способом».