У Києві вулицю назвали на честь Дениса Монастирського, а скверу дали імʼя загиблого Героя України Да Вінчі

Київська міська рада на пленарному засіданні змінила назви низки вулиць, назвавши одну на честь колишнього міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, який рівно рік тому загинув в авіакастрофі разом з командою.
Іменем Дениса Монастирського назвали тепер уже колишню вулицю Сурикова у Соломʼянському районі столиці.
Відповідну пропозицію внесла народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко.
Загалом депутати Київради дерусифікували 29 топонімічних обʼєктів Києва. Зокрема, скверу в Печерському районі столиці присвоїли імʼя Героя України, загиблого Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла.
- Денис Монастирський був нардепом від «Слуги народу» у 2019—2021 роках, очолював комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. У липні 2021-го став міністром внутрішніх справ. Монастирський загинув 18 січня 2023 року, коли біля дитсадка у Броварах упав і розбився вертоліт Держслужби з надзвичайних ситуацій із міністром на борту. Разом із ним також летіли перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович і ще шестеро людей. Усі вони загинули.