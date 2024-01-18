На Миколаївщині «волонтерка» вкрала 500 тисяч гривень — обіцяла купити авто за заниженою ціною. Їй дали 4 роки вʼязниці

Суд визнав винною 42-річну жительку міста Первомайськ Миколаївської області. Жінка присвоїла 500 тисяч гривень благодійних внесків, які мали піти на допомогу ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба обласного управління прокуратури.

Прокурори довели, що жінка під виглядом «волонтерки» кількох благодійних організацій обіцяла допомогти придбати для фронту автівки за заниженою ціною. Після цього їй перерахували гроші, з якими вона і зникла — жодної автівки жінка не придбала та не передала, а гроші витратила на власний розсуд.

Тепер жінка проведе у вʼязниці 4 роки і шість місяців. Вирок ще не набув законної сили, тож наразі жінка перебуває під нічним домашнім арештом.