Зеленський назвав неприпустимим будь-який тиск на журналістів. Раніше Bihus.Info заявили про незаконне прослуховування співробітників

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відреагував на заяви медіаспільноти про системний тиск на журналістів. Він наголосив, що будь-який тиск на журналістів є неприпустимим.

«Щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема з фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та зʼясує всі обставини», — сказав він за підсумками наради з правоохоронцями.

Що трапилось?

16 січня на ресурсі «Народна правда» вийшло відео з частиною команди проєкту розслідувачів Bihus.Info, на якому вони, ймовірно, вживали марихуану, MDMА й амфетамін на корпоративі. На відео також є записи розмов і телефонних дзвінків цих співробітників.

Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що на відео журналісти не вживали наркотиків. Це були оператори. Він не виправдовує їхньої поведінки, тому їх звільнять. Проте Бігус звернув увагу на прослуховування.

У коментарі «Бабелю» заступник головного редактора Максим Опанасенко сказав, що редакція звертатиметься до правоохоронців через стеження і паралельно самостійно спробує зʼясувати, хто або яке правоохоронне відомство за цим стоїть. Він сказав, що на відео компіляція розмов за кілька місяців, а у деяких випадках — майже за рік. Тобто співробітників слухали досить довго. Редакція припускає, що це може бути спроба тиску.

Уже 17 січня Служба безпеки України повідомила, що розслідує незаконне прослуховування співробітників проєкту Bihus.Info. Відкрито кримінальне провадження за ст. 359 КК (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Вона передбачає до 10 років позбавлення волі. У СБУ заявили, що прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави.