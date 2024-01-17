В Україні відкриють другий у світі урядовий технологічний центр. У чому його особливість

Організатори Всесвітнього економічного форуму відкриють у Києві урядовий технологічний центр GovTech. Це другий такий центр у світі — незабаром перший відкриється в Берліні.
Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.
GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок. Завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні.
«Це доводить, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій та технологій в Україні. Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації урядів і держав», — заявив Федоров.
- У швейцарському місті Давос 15 січня розпочався щорічний Всесвітній економічний форум, який триватиме до 19 січня. На зустрічі зберуться понад сто глав держав з усього світу, очільники всіх основних міжнародних організацій, а також лідери громадянського суспільства.