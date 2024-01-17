Міноборони розірве останній контракт з компанією Гринкевича

Міністерство оборони ухвалило рішення розірвати останній контракт на постачання харчів для війська з однією з компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — «Трейд лайнс рітейл». Контракт стосується поставок харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Наприкінці 2023 року «Трейд лайнс рітейл» на конкурсних торгах у системі Prozorro визнали переможцем на постачання харчів за одним із 30 контрактів для Збройних сил України. Компанії вже надіслали всі документи для розірвання цього договору через «неможливість забезпечити поставки продуктів».

Водночас на Prozorro оголосили інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

Міністерство також просить визнати його потерпілою стороною у справі проти компаній підприємця.