На Кіровоградщині СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за літаками ЗСУ

Кіберфахівці Служби безпеки затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Повітряні сили ЗСУ на Кіровоградщині.

Насамперед його цікавили напрямки та частота польотів українських бойових літаків, зокрема фронтових бомбардувальників і винищувачів.

Також він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління і склади з боєприпасами Збройних сил України.

Отримані дані зловмисник надсилав до Telegram-каналів, створених спецслужбами рф для збору розвідінформації про українських захисників.

Для маскування чоловік періодично змінював нікнейм у месенджері та задля анонімності використовував проксі-сервер.

За даними слідства, російським інформатором виявився житель Кропивницького. Понад 3 місяці тому його помітили окупанти через антиукраїнські дописи в соцмережах.

Для збору розвідінформації зловмисник самостійно обʼїжджав регіон і приховано фіксував військові обʼєкти Сил оборони. Також він випитував потрібну інформаціюу своїх знайомих.

Докази шпигунства під час обшуків знайшли у компʼютері та телефоні зловмисника.

Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмиснику обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років вʼязниці.