У Європарламенті голосуватимуть за позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС

Більшість депутатів Європарламенту погодилася розглянути проєкт резолюції щодо Угорщини вже 18 січня. У документі депутати закликають Раду ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу, а також провести розслідування законності рішення Єврокомісії розморозити €10 мільярдів для Угорщини.

Про це пише Euractiv.

Більшість депутатів Європарламенту вважають, що розморожування коштів відбулося не на підставі обʼєктивних покращень судової системи Угорщини та верховенства права, а для того, щоб піти на поступки перед Угорщиною. Напередодні розмороження коштів розглядалось питання початку переговорів про вступ України до блоку.

За даними видання, до фінального проєкту резолюції можуть ще додати положення про оголошення вотуму недовіри президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, якщо виконавчий орган ЄС розморозить подальші кошти для Угорщини.

«Ми посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук», — сказав журналістам один із провідних учасників переговорів щодо резолюції, євродепутат Даніель Фройнд.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що Словаччина «не дозволить обмежити права Угорщини у Європейському Союзі», і додав, що у країн «майже повністю» збігаються інтереси.