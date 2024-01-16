Дослідники навчили штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини — ШІ вже може писати англійською

Дослідники з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі навчили штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини. Створена дослідниками модель може переконливо імітувати рукописні тексти англійською та трохи французькою, а ось із арабською мовою виникли складнощі.

Про це пише Bloomberg.

Технологія може імітувати чийсь почерк на основі лише кількох абзаців письмового матеріалу. Для цього дослідники використали трансформаторну модель — тип нейронної мережі, розроблений для вивчення контексту та значень послідовних даних.