МВФ: Штучний інтелект вплине на 40% робочих місць

Міжнародний валютний фонд (МВФ) провів аналіз і виявив, що штучний інтелект вплине на майже 40% усіх робочих місць. Також ШІ, імовірно, погіршить загальну нерівність.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що політики мають звернути увагу на «тривожну тенденцію», щоб «запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруги за допомогою технології».

Аналіз МВФ передбачає, що штучний інтелект, ймовірно, вплине приблизно на 60% робочих місць у розвинутих економіках і на 26% — у країнах з низьким рівнем доходу.

У половині випадків працівники можуть розраховувати на користь від інтеграції штучного інтелекту, тоді як в решті ситуацій ШІ виконуватиме завдання замість людей, знизивши попит на робочу силу.