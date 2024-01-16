Рада не підтримала законопроєкт про покарання за порушення комендантської години. Буде повторне друге читання

Верховна Рада не змогла у другому читанні проголосувати за законопроєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. За це проголосували лише 214 депутатів, пише нардеп Ярослав Железняк. 9 грудня 2023 року законопроєкт пройшов перше читання.

«Буде повторне друге читання», — зазначив Железняк.

Проєкт закону передбачає, що штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума помножується на два.

Для бізнесу штрафи ще суттєвіші — від 51 000 до 102 000 гривень. Якщо ж порушення зафіксують повторно протягом року — штраф зросте до 170 000 або 340 000 гривень.

Під час комендантської години виходити на вулицю можна лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Обовʼязково мати із собою документи, що посвідчують особу.