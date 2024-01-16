Парламент ухвалив створення електронного реєстру військовозобовʼязаних

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10062, який розблокує цифровізацію армії та дозволить їй діяти більш мобільно.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 249 депутатів, а проти — троє.

У Міноборони пояснили, що передбачає цей проєкт закону. Насамперед він сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведенню послуг і процесів для військовослужбовців у цифровий формат.

Документ передбачає вдосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів. Це стосується частини налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку.

Законопроєкт запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу — сертифіката. В Україні створять реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який сприятиме наданню онлайн-послуг військовим.

Також створять портал електронних послуг для військовослужбовців і військовозобов’язаних, де буде можливість отримати статус учасника бойових дій онлайн, офлайн та автоматично за наявності необхідних даних у системі.

Водночас законопроєкт дає Міноборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Це дозволить:

вивільнити засоби ППО, які захищають національні дата-центри від обстрілів, і використати їх для прикриття інших обʼєктів військової та цивільної інфраструктури;

пришвидшити та розширити доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискорити розробку нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилити захист даних від кібератак.

Наразі в Україні завершили розробку реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг» — це проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів, електронна база даних для зберігання інформації, необхідної для військового обліку. Детальніше про нього тут.