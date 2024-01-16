Застосунок для знайомств Tinder вийде з ринку Білорусі після Дня закоханих

Застосунок для знайомств Tinder припинить роботу в Білорусі з 15 лютого.

«Бренди Match Group, зокрема й Tinder, здійснюють кроки для закриття своїх сервісів у Білорусі. З 15 лютого ви не зможете користуватися сервісами Tinder або увійти до свого облікового запису, якщо перебуваєте в Білорусі», — ідеться в заяві сервісу.

У Tinder також зазначили, що користувачі, які сплатили підписки на шість місяців або рік, зможуть попросити повернути кошти.

Також у Білорусі припиняють роботу застосунки для знайомств Hinge і OkCupid.

У Білорусі силовики використовували Tinder, щоб під виглядом знайомства виявляти людей, які виходили на протести проти Лукашенка, пише білоруська служба «Радіо Свобода». Відомо про кілька випадків вироків, коли справа починалася саме з інформації з листування в застосунку.