Премію «Еммі-2023» здобули «Ведмідь», «Спадщина» і «Сварка»

У Лос-Анджелесі відбулася 75-та церемонія вручення телевізійної премії «Еммі», на якій вручили нагороди у 26 категоріях. Її ведучим був актор Ентоні Андерсон.

Про це йдеться на сайті премії.

Найкращим драматичним серіалом став «Спадщина», створений Джессі Армстронгом. У серіалі події відбуваються навколо вигаданої родини Роїв, власників глобальної медіаімперії. Акторів серіалу Сара Снук і Кіран Калкін визнали найкращими актрисою та актором у драматичному серіалі.

Найкращий комедійний серіал року — «Ведмідь» Крістофера Сторера. Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав актор серіалу Аллен Уайт, а Айо Едебірі та Ебон Мосс-Бакрак здобули нагороди за найкращі ролі другого плану в комедійному серіалі.

Найкращою акторкою комедійного серіалу визнали Квінту Брансон («Початкова школа Еббот»).

За версією премії «Еммі» найкращим мінісеріалом стала «Сварка», знята корейським режисером Лі Сон Цзінем для Netflix. Актори головних ролей серіалу Стівен Ян і Алі Вонг отримали нагороди за найкращі чоловічу і жіночу роль в мінісеріалі.

Британський музикант Елтон Джон отримав «Еммі» за телепрограму під назвою Elton Live: Farewell From Dodger Stadium — це ефір останнього концерту музиканта в Північній Америці в рамках прощального туру. Завдяки цьому Елтон Джон приєднався до клубу EGOT — артистів, які здобули чотири найпрестижніші американські премії (телевізійна «Еммі», музична «Греммі», кінематографічна «Оскар» і театральна «Тоні»).