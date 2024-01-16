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Сили оборони минулої доби ліквідували 1 110 окупантів і 24 ворожі танки

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Сили оборони за час повномасштабної війни ліквідували 372 090 російських військових, зокрема 1 110 за минулу добу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські бійці продовжують нищити російську техніку:

  • танки — 6 113 (+24 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 11 358 (+36);
  • артилерійські системи — 8 801 (+30);
  • реактивні системи залпового вогню — 961 (+3);
  • засоби ППО — 653 (+3);
  • літаки — 331 (+2);
  • гелікоптери — 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 877 (+12);
  • крилаті ракети — 1 816 (+1);
  • кораблі — 23;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільна техніка й автоцистерни — 11 731 (+33);
  • спеціальна техніка — 1 365 (+9).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість полеглих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.