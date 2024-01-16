Сили оборони минулої доби ліквідували 1 110 окупантів і 24 ворожі танки

Сили оборони за час повномасштабної війни ліквідували 372 090 російських військових, зокрема 1 110 за минулу добу.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Також українські бійці продовжують нищити російську техніку:
- танки — 6 113 (+24 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 11 358 (+36);
- артилерійські системи — 8 801 (+30);
- реактивні системи залпового вогню — 961 (+3);
- засоби ППО — 653 (+3);
- літаки — 331 (+2);
- гелікоптери — 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 877 (+12);
- крилаті ракети — 1 816 (+1);
- кораблі — 23;
- підводні човни — 1;
- автомобільна техніка й автоцистерни — 11 731 (+33);
- спеціальна техніка — 1 365 (+9).
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість полеглих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.