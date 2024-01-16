Сили оборони минулої доби ліквідували 1 110 окупантів і 24 ворожі танки

Сили оборони за час повномасштабної війни ліквідували 372 090 російських військових, зокрема 1 110 за минулу добу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські бійці продовжують нищити російську техніку:

танки — 6 113 (+24 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 11 358 (+36);

артилерійські системи — 8 801 (+30);

реактивні системи залпового вогню — 961 (+3);

засоби ППО — 653 (+3);

літаки — 331 (+2);

гелікоптери — 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 877 (+12);

крилаті ракети — 1 816 (+1);

кораблі — 23;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка й автоцистерни — 11 731 (+33);

спеціальна техніка — 1 365 (+9).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість полеглих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.