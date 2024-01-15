В Антарктиді помітили рідкісного білого пінгвіна

На базі Габріеля Гонсалеса Відела в Антарктиді зняли на відео рідкісного повністю білого пінгвіна.
Це — самка виду дженту: зазвичай такі пінгвіни відрізняються чорно-білим пірʼям і білою плямою на маківці.
Птах на відео такий білий через лейкізм — генну мутацію, яка спричиняє втрату пігментації оперення або хутра. Волосяний покрив стає білим, а шкіра під ним рожевою.
Втім, не варто плутати цей стан з альбінізмом — у тварин, хворих на лейкізм зберігається нормальний колір очей, на відміну від альбіносів.
Білі пінгвіни такі рідкісні, тому що лейкізм робить птахів вразливішими для хижаків через те, що їх легше побачити.
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