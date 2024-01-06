Біля української станції «Академік Вернадський» нарахували 750 маленьких пінгвіненят. Скоро очікується бейбі-бум

В Антарктиді, біля української станції «Академік Вернадський» щодня зростає кількість маленьких субантарктичних пінгвінів — біолог Вадим Ткаченко вже нарахував 750 пташенят.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зовсім скоро на острові Галіндез очікують бейбі-бум — наразі зʼявилися пташенята лише з 16% від загальної кількості відкладених яєць. За розрахунком біолога 28-ї Української антарктичної експедиції Вадима Ткаченка, бейбі-бум має розпочатися в середині січня.

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Серед пінгвіненят є зовсім крихітки, а є такі, що добряче підросли й наздоганяють за розмірами батьків. На острові вже шестеро дорослих пташенят — це ті, що вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада.