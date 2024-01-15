В ізраїльському місті Раанана стався теракт. ХАМАС взяв на себе відповідальність

В Ізраїлі в місті Раанана, що за 19 км від Тель-Авіва, стався теракт — загинула 70-річна жінка, ще щонайменше 17 людей поранені.
Про це пише The Times of Israel.
Нападники — палестинці, їх вже затримали. Один із них зарізав жінку і викрав її автівку. На ній він наїхав на пішоходів, після чого його затримали. Як пишуть ізраїльські медіа, нападники перебували в Ізраїлі нелегально.
Попередньо слідство стверджує, що нападники завдали ножових поранень кільком перехожим і водіям, а також кілька разів пересідали з однієї викраденої машини в іншу. Зараз їх допитує ізраїльська служба безпеки «Шин-Бет».
Палестинський терористичний рух ХАМАС узяв на себе відповідальність за теракт і заявив, що це відповідь атаки ЦАХАЛ у секторі Гази і Західному березі річки Йордан.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, вбили сотні мирних жителів і захопили заручників. Ізраїль у відповідь почав контртерористичну операцію, а пізніше наземну операцію у секторі Гази.
- 1 січня ЦАХАЛ розпочав виведення пʼяти бригад із сектора Гази, щоб адаптувати бойові методи до кожного району.
- 7 січня Ізраїль заявив, що повністю ліквідувала «військову структуру» бойовиків ХАМАС на півночі сектора Гази. Для цього знадобилося три місяці.
- З 11 січня в Міжнародному суді ООН триває слухання щодо Ізраїлю. ПАР звинувачує країну в геноциді в секторі Гази та вимагає негайно припинити бойові дії в регіоні. Ізраїль захищається та наголошує, що жертви серед цивільного населення сектору Гази збільшується через дії угрупування ХАМАС, які ховають бойову техніку посеред спальних районів.