Проти голови Комісії з регулювання азартних ігор розпочнуть розслідування у справі про викриття корупції

Кабінет міністрів України проведе службове розслідування проти голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Нещодавно НАЗК склало на нього протокол у справі про викриття корупції.
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 12 січня.
Відповідальним за розслідування призначили Національне агентство з питань державної служби, яке має створити для цього відповідну комісію.
Розслідування мають провести протягом двох місяців і подати результати з пропозиціями на розгляд уряду.
- 11 січня НАЗК склало протокол на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Він незаконно розголосив інформацію про викривача корупції. Шмигаль розглянув повідомлення від викривача — працівника КРАІЛ, наказав опрацювати його і за результатами поінформувати заявника та Кабмін. При цьому серед посадовців, яким доручили розглянути повідомлення, був і голова КРАІЛ Іван Рудий, про чиї порушення і повідомив викривач. Дізнавшись про це, Рудий порушив дисциплінарне провадження проти викривача. Втім, за законодавством, викривача не можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. З огляду на це НАЗК склало протокол і на голову КРАІЛ.