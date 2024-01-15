Проти голови Комісії з регулювання азартних ігор розпочнуть розслідування у справі про викриття корупції

Кабінет міністрів України проведе службове розслідування проти голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Нещодавно НАЗК склало на нього протокол у справі про викриття корупції.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 12 січня.

Відповідальним за розслідування призначили Національне агентство з питань державної служби, яке має створити для цього відповідну комісію.

Розслідування мають провести протягом двох місяців і подати результати з пропозиціями на розгляд уряду.