Премʼєр Шмигаль незаконно розголосив інформацію про викривача. НАЗК передало протокол до суду

Голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол стосовно премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля. Той незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у звʼязку з виконанням службових обовʼязків.

Шмигаль, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), наказав опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабмін.

При цьому серед посадовців, яким доручили розглянути повідомлення, зазначено й голову КРАІЛ Івана Рудого, про чиї порушення й повідомлялося.

Відтак Рудий порушив дисциплінарне провадження відносно самого викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. З огляду на це НАЗК склало протокол і стосовно голови КРАІЛ.

НАЗК запросило премʼєра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не зʼявився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки, тому агентство скерувало протокол до суду.

Якщо Шмигаля визнають винним, то він заплатить штраф і зіткнеться з забороною обіймати певні посади впродовж року. Також це буде підставою внести його до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення.