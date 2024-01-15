Суд Ірану виніс ще один вирок лавреатці Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді

Суд Ірану ухвалив ще один обвинувальний вирок лавреатці Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді, яка вже увʼязнена.

Associated Press пише, що її засудили до додаткових 15 місяців позбавлення волі за «пропаганду проти Ісламської республіки».

Мохаммаді — політична та громадянська активістка, захисниця прав жінок і критик смертної кари. Її 13 разів арештовували, пʼять разів засуджували і загалом увʼязнили на 31 рік з додатковим покаранням у вигляді 154 ударів батогом. Кілька разів вона виходила під заставу і продовжувала займатися захистом прав.

Зараз Мохаммаді відбуває покарання в тегеранській вʼязниці Евін, в якій утримують противників режиму. ООН і міжнародні правозахисні організації вважають її політвʼязнем. У 2023 році Мохаммаді стала лавреатом Нобелівської премії миру за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та захист прав людини. Премію отримали її діти, а Тегеран звинуватив Нобелівський комітет у втручанні у внутрішні справи країни.