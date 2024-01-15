Yle: Фінські компанії постачали росії товари для військової техніки

Понад 20 фінських компаній постачали в росію обладнання й технології, які окупанти використовували у військово-промисловому комплексі. Цими компаніями управляли повʼязані з рф люди.

Про це пише фінське видання Yle.

Клієнти цих невеликих логістичних і експедиторських компаній мають зв’язки з російською військовою промисловістю і спецслужбами, наприклад ФСБ.

Компанії працюють на складах листового металу і в невеликих офісах, зокрема в південно-східній Фінляндії, біля східного кордону, та у Вантаа, де є аеропорт і великі логістичні центри.

Фінські компанії під час повномасштабної війни постачали в росію датчики, дизельні двигуни, компресори, паливні насоси, трансмісійне обладнання, пристрої аналізу сигналів, синтезатори частоти, оптичні пристрої, вольтметри та інше.