У Фінляндії викрили схему обходу санкцій — майже 3,5 тисячі дронів продали до росії

Митниця Фінляндії підозрює, що дві фінські компанії продавали росії електроніку та обладнання, що класифікується як оборонне. Йдеться про товари загальною вартістю €600 тисяч.

Про це повідомили у пресслужбі установи.

Крім того, митниця підозрює, що в росії також опинился майже 3,5 тисячі безпілотників. Продукція була розмитнена для експорту в іншу країну. Вартість дронів — понад €2 мільйони.

Імовірно, одна з фінських компаній працювала як закупівельна і придбала товари, що підпадають під санкції. Водночас інша компанія відправляла товари до росії. Є ознаки того, що діяльністю керували з рф.

Загалом у цій справі підозрюють шістьох людей, один з яких із вересня перебуває за ґратами.