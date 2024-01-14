Повітряні сили: Громади можуть купувати засоби РЕБ для захисту від дронів і ракет

Місцеві громади можуть купувати засоби радіоелектронної боротьби у цивільних виробників і захищатися від російських дронів і ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

За його словами, в Україні є підприємства, які займаються виробництвом систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). До цього також залучені цивільні підприємства.

«І це те, що можуть закуповувати місцеві громади, тобто залучати ресурс», — сказав Ігнат і додав, що системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, які пройшли перевірку, можуть допомогти зберігати життя.

Радіоелектронна боротьба впливає на FPV-дрони, ударні безпілотники, ракети.

Деякі компанії вже працюють над отриманням РЕБ для захисту.

«За цим майбутнє, не треба буде витрачати дорогі ракети, якщо можна в інший спосіб зупинити ворога», — резюмував Юрій Ігнат.