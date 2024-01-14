Премʼєр Кая Каллас: Естонія не видаватиме українців призовного віку

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що її країна не видаватиме Україні її громадян призивного віку.

Про це вона розповіла в інтерв’ю The Kyiv Independent.

За її словами, під час візиту президента Володимира Зеленського до Таллінну вони мали розмову про українських біженців, зокрема чоловіків призивного віку.

«Президент Зеленський сказав, що є люди, які перебувають на полі бою, і є люди, які платять податки Україні, щоб країна могла фінансувати військових, які перебувають на полі бою. Але є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад в Естонії», — додала премʼєр.

Кая Каллас дотримується позиції, що такі люди мають право бути в Естонії, якщо вони дотримуються правил. Також вони можуть отримати тимчасовий захист від ЄС.

«Тому ми точно не будемо робити нічого зі свого боку, щоб видати цих людей. Україна має звернутися до людей, які тут, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй Батьківщині», — зазначила вона.