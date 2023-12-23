Естонія може видати Україні військовозобовʼязаних українців

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанеметс заявив, що його країна може передавати в Україну військовозобовʼязаних українців, які перебувають на естонській території.

Про це передає естонське медіа ERR.

«Якщо Україні це потрібно, Естонія може впоратися з тим, щоб знайти цю людину [військовозобовʼязану] і передати її Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди, що вони роблять», — сказав міністр.

Від України ще жодного такого запиту не надходило, але естонське Міністерство внутрішніх справ зверталося як до українського посла, так і до міністра внутрішніх справ України, що готове передати дані про українських біженців.

Лаурі Ляанеметс додав, що скоро подасть письмову пропозицію про угоду між двома країнами. Наразі з Естонії можуть екстрадувати іноземців тільки за умови, що людину притягують до кримінальної відповідальності.

Документи на тимчасовий захист в Естонії подали майже сім тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку. Однак багато з них звільнені від мобілізації.